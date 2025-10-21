Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Tod im Krankenbett

SAT.1Staffel 4Folge 793
Tod im Krankenbett

Richter Alexander Hold

Folge 793: Tod im Krankenbett

45 Min.Ab 12

Obwohl seine krebskranke Ehefrau Susanne nicht mehr lange zu leben hatte, soll der Angeklagte Tobias sie in ihrem Krankenbett mit einem Kopfkissen erstickt haben. Wollte er das Leben mit seiner neuen Freundin genießen oder hat Susanne einen Mörder angeheuert, der sie umbringen sollte, um ihr und ihren Angehörigen das Leid zu ersparen?

