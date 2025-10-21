Richter Alexander Hold
Folge 793: Tod im Krankenbett
45 Min.Ab 12
Obwohl seine krebskranke Ehefrau Susanne nicht mehr lange zu leben hatte, soll der Angeklagte Tobias sie in ihrem Krankenbett mit einem Kopfkissen erstickt haben. Wollte er das Leben mit seiner neuen Freundin genießen oder hat Susanne einen Mörder angeheuert, der sie umbringen sollte, um ihr und ihren Angehörigen das Leid zu ersparen?
