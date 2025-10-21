Richter Alexander Hold
Folge 799: Verbrannter Schnee
46 Min.Ab 12
1. Fall: Hat der Angeklagte André den Buchladen von Heinrich angezündet, um seinem Konkurrenten Simon die Plattform für seine Drogengeschäfte zu nehmen? 2. Fall: Anna soll ihrer Mitschülerin Betty ihre frisch vergrößerten Brüste aufgeschlitzt haben. Ist der Teenie wirklich so rasend eifersüchtig auf die gekaufte Schönheit ihrer Konkurrentin? Oder ist Annas Vermutung richtig, dass Betty sich aus Geldnot an die Kiez-Mafia verkaufen musste?
Richter Alexander Hold
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1