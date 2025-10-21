Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 802
46 Min.Ab 12

Die Küchenhilfe Stefanie soll versucht haben, ihren vermögenden Chef im Swimmingpool zu ertränken - angeblich ist er ihr leiblicher Vater, nach dem sie ihr ganzes Leben gesucht hat. Steckt wirklich der kriminelle Robert, der regelmäßig illegale Pokerrunden im Hotel veranstaltet, hinter dem Mordanschlag, wie die Angeklagte behauptet?

