Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der dunkle See

SAT.1Staffel 4Folge 806
Der dunkle See

Der dunkle SeeJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 806: Der dunkle See

46 Min.Ab 12

Friedrich ist angeklagt, Andreas aus einem Ruderboot geworfen und dann im Wasser so lange auf ihn eingeschlagen zu haben, bis er ertrank. Wollte sich der verzweifelte Vater für seine Tochter Sabrina rächen, weil sie seit der Beziehung zu Andreas in psychiatrischer Behandlung ist?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen