Richter Alexander Hold
Folge 806: Der dunkle See
46 Min.Ab 12
Friedrich ist angeklagt, Andreas aus einem Ruderboot geworfen und dann im Wasser so lange auf ihn eingeschlagen zu haben, bis er ertrank. Wollte sich der verzweifelte Vater für seine Tochter Sabrina rächen, weil sie seit der Beziehung zu Andreas in psychiatrischer Behandlung ist?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1