Mord im Ringerverein

SAT.1Staffel 4Folge 811
Folge 811: Mord im Ringerverein

46 Min.Ab 12

Andi ist angeklagt, seinen Ringerfreund Cem vor einer Disco mit einem Schlagring getötet zu haben. Hat er den Ringer umgebracht, weil der einen One-Night-Stand mit Andis Freundin hatte? Oder ist Andi das Bauernopfer einer Intrige innerhalb des Ringervereins?

