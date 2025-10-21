Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 820
Folge 820: Fluchthelfer

46 Min.Ab 12

Elmar ist angeklagt, seinen ehemaligen Knastgenossen Chris auf einem verlassenen Güterbahnhof erschossen zu haben - Chris wollte Elmar seinen Ausweis für 50.000 Euro überlassen und ihm so zur Flucht verhelfen. Ist Elmar samt Geld und Ausweis durchgebrannt oder hat sich Chris' Schwester Linda das Geld unter den Nagel gerissen?

SAT.1
