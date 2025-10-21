Richter Alexander Hold
Folge 820: Fluchthelfer
46 Min.Ab 12
Elmar ist angeklagt, seinen ehemaligen Knastgenossen Chris auf einem verlassenen Güterbahnhof erschossen zu haben - Chris wollte Elmar seinen Ausweis für 50.000 Euro überlassen und ihm so zur Flucht verhelfen. Ist Elmar samt Geld und Ausweis durchgebrannt oder hat sich Chris' Schwester Linda das Geld unter den Nagel gerissen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
