Richter Alexander Hold
Folge 1027: Sex, Lügen und Liebe
44 Min.Ab 12
Benno Forscher wurde vor einem Bordell niedergestochen - angeklagt ist seine Frau, weil sie angeblich die Demütigungen ihres Mannes nicht mehr ertragen hat. Allerdings hatte das Opfer auch Streit im Bordell, weil er die Prostituierte Maja für ihre Dienste nicht bezahlen wollte ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1