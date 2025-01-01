Richter Alexander Hold
Folge 1030: Mord verjährt nicht
45 Min.Ab 12
Luisa muss sich für einen Mord verantworten, der vor elf Jahren geschah. Sie soll damals Hendrik mit einem Anker erschlagen haben, weil er sie vergewaltigt hat. Welche Rolle spielt die Clique, in der Hendrik damals war?
