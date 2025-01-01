Richter Alexander Hold
Folge 1037: Das letzte Bad
45 Min.Ab 12
Georgios soll seine deutsche Ehefrau in der Badewanne durch einen Stromschlag getötet haben. Wollte er verhindern, dass sie ihn mit dem gemeinsamen Sohn verlässt? Oder hatte die junge Frau noch andere Feinde?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
Copyrights:© SAT.1