Richter Alexander Hold
Folge 1043: Liebesfalle Schule
45 Min.Ab 12
Der Lehrer Bernd Müller soll die 16-jährige Schülerin Anna Plenk sexuell missbraucht haben. Hat er sie mit ihren schlechten Noten erpresst? Der Angeklagte behauptet, dass Anna sich in ihn verliebt und wie eine Stalkerin verhalten habe.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1