Richter Alexander Hold
Folge 1061: Tod im Leichenhaus
45 Min.Ab 12
Ein Häftling flieht aus dem Gefängnis und wird kurz darauf erschossen. Seine Freundin soll daraufhin einen Pathologen gezwungen haben, eine Not-OP durchzuführen. Wollte sie ihrem Freund so das Leben retten? Und wer hat ihn überhaupt angeschossen?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Copyrights:© SAT.1