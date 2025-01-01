Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Tod im Leichenhaus

SAT.1Staffel 6Folge 1061
Tod im Leichenhaus

Tod im LeichenhausJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1061: Tod im Leichenhaus

45 Min.Ab 12

Ein Häftling flieht aus dem Gefängnis und wird kurz darauf erschossen. Seine Freundin soll daraufhin einen Pathologen gezwungen haben, eine Not-OP durchzuführen. Wollte sie ihrem Freund so das Leben retten? Und wer hat ihn überhaupt angeschossen?

