Richter Alexander Hold

Horrormieter

SAT.1Staffel 6Folge 1063
Horrormieter

Richter Alexander Hold

Folge 1063: Horrormieter

45 Min.Ab 12

Eine Vermieterin wird beschuldigt, eine Person angeheuert zu haben, die einen ihrer Mieter verprügelt. Gab sie den Auftrag, um so den Mann dazu zu bewegen, endlich seine Mietschulden zu zahlen? Wenn ja, wer war der brutale Schläger? Oder war es ein Nachbar, der mit dem Opfer ebenfalls auf Kriegsfuß steht?

Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

