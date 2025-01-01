Richter Alexander Hold
Folge 1063: Horrormieter
45 Min.Ab 12
Eine Vermieterin wird beschuldigt, eine Person angeheuert zu haben, die einen ihrer Mieter verprügelt. Gab sie den Auftrag, um so den Mann dazu zu bewegen, endlich seine Mietschulden zu zahlen? Wenn ja, wer war der brutale Schläger? Oder war es ein Nachbar, der mit dem Opfer ebenfalls auf Kriegsfuß steht?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1