Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 6Folge 1065
Folge 1065: Stay Friends

45 Min.Ab 12

Ein angehender Arzt wird beschuldigt, nach einem Klassentreffen den Ehemann seiner Ex-Freundin ermordet zu haben. Wollte er wieder mit seiner Jugendliebe zusammen sein oder gibt es jemanden, der mit dem Opfer noch eine alte Rechnung offen hatte?

SAT.1
