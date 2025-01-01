Richter Alexander Hold
Folge 1065: Stay Friends
45 Min.Ab 12
Ein angehender Arzt wird beschuldigt, nach einem Klassentreffen den Ehemann seiner Ex-Freundin ermordet zu haben. Wollte er wieder mit seiner Jugendliebe zusammen sein oder gibt es jemanden, der mit dem Opfer noch eine alte Rechnung offen hatte?
