Richter Alexander Hold
Folge 1076: Urlaubsflirt
45 Min.Ab 12
Wurde Petra ein Urlaubsflirt mit dem rassigen Latino Antonio zum Verhängnis? Erdrosselte er sie, weil er sich durch sie eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland versprach, Petra sich aber nicht auf eine Heirat einlassen wollte? Und welche Rolle spielt der eifersüchtige Ex-Freund der Toten?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1