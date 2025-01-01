Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Earl of Grey

SAT.1Staffel 6Folge 1078
Earl of Grey

Earl of GreyJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1078: Earl of Grey

45 Min.Ab 12

Ein Arbeitsloser hat sich unter einem falschen Namen in die Münchner Schickeria eingeschlichen. Doch der Betrug fällt auf, als einer Freundin Ungereimtheiten auffallen. Um sich an dem Hochstapler zu rächen, soll sie ihm vor einer wichtigen Rede LSD ins Glas gemischt haben. Oder ist der Täter unter seinen Angestellten zu finden? Wollte sich die Chauffeurin am Opfer rächen, weil der angebliche Adelige sie nie bezahlt hat?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen