Richter Alexander Hold
Folge 1086: Mauer des Schweigens
45 Min.Ab 12
Die vorbestrafte Angeklagte soll den Sozialbetreuer ihrer WG ermordet haben, weil er herausgefunden hatte, dass sie wieder stiehlt und er sie deshalb zurück ins Gefängnis schicken wollte. Meinte sie, durch einen Mord alles vertuschen zu können? Hat der Selbstmord einer der Bewohnerinnen mit dem Fall zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1