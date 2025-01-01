Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Mauer des Schweigens

SAT.1Staffel 6Folge 1086
Mauer des Schweigens

Folge 1086: Mauer des Schweigens

45 Min.Ab 12

Die vorbestrafte Angeklagte soll den Sozialbetreuer ihrer WG ermordet haben, weil er herausgefunden hatte, dass sie wieder stiehlt und er sie deshalb zurück ins Gefängnis schicken wollte. Meinte sie, durch einen Mord alles vertuschen zu können? Hat der Selbstmord einer der Bewohnerinnen mit dem Fall zu tun?

