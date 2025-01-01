Richter Alexander Hold
Folge 1107: Der Retortenpapa
45 Min.Ab 12
Der unfruchtbare Familienvater Bernd soll versucht haben, Konstantin, den leiblichen Vater seiner Kinder, zu vergiften. Seine Zwillingstöchter und seine Frau Manuela hatten den Samenspender aufgespürt und heimlich besucht. Bernds Ehefrau begann eine Affäre mit ihm ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1