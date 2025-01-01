Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der Schürzenjäger

SAT.1Staffel 6Folge 1115
Der Schürzenjäger

Der SchürzenjägerJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1115: Der Schürzenjäger

45 Min.Ab 12

Sexskandal im Nobel-Hotel: Der Geschäftsführer Simon hat seine Angestellte Valerie auf dem Kopierer in seinem Büro geliebt - mit den dabei entstandenen Fotokopien wurde er später auf insgesamt 50.000 Euro erpresst. Ist Valerie die Erpresserin oder hat seine Schwester Margot die Situation ausgenutzt, um sich an ihrem geizigen Bruder zu rächen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen