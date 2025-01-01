Richter Alexander Hold
Folge 1116: Auf Bewährung
45 Min.Ab 12
Sascha wurde erst vor Kurzem aus dem Gefängnis entlassen. Jetzt wird er verdächtigt, den Mann seiner Bewährungshelferin Katrin umgebracht zu haben - er soll ihn beim Diebstahl erwischt haben. Hat Sascha getötet, weil er Angst hatte, wieder zurück in den Knast zu müssen oder hat die Bewährungshelferin selbst ihren Mann auf dem Gewissen?
