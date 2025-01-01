Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Tod im Freibad

SAT.1Staffel 6Folge 1123
Tod im Freibad

Richter Alexander Hold

Folge 1123: Tod im Freibad

45 Min.Ab 12

Der Student Benedikt wird beschuldigt, seine Ex-Freundin Daniela in ein leeres Schwimmbecken gestoßen zu haben, weil sie ihn zuvor bei einem Drogendeal beobachtet haben soll. Musste das junge Mädchen sterben, weil sie drohte, Benedikt zu verraten?

