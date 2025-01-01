Richter Alexander Hold
Folge 1123: Tod im Freibad
45 Min.Ab 12
Der Student Benedikt wird beschuldigt, seine Ex-Freundin Daniela in ein leeres Schwimmbecken gestoßen zu haben, weil sie ihn zuvor bei einem Drogendeal beobachtet haben soll. Musste das junge Mädchen sterben, weil sie drohte, Benedikt zu verraten?
