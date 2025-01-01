Richter Alexander Hold
Folge 1128: Dreck am Stecken
45 Min.Ab 12
Michael wird vorgeworfen, seine Frau Cordula bewusstlos geschlagen zu haben, um zu vertuschen, dass er mit ihren 150.000 Euro und seiner Geliebten nach Südamerika durchbrennen wollte. Doch anscheinend hat auch Michaels' Adoptivbruder Dreck am Stecken ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1