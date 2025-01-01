Richter Alexander Hold
Folge 1129: Krieg der Camper
45 Min.Ab 12
Krieg auf dem Campingplatz: Andreas und sein verhasster Campingnachbar Heinz hatten beide sechs Richtige im Lotto. Kurz nach Verkündung der Lottozahlen soll Andreas Heinz' Wohnwagen angezündet haben, um dessen Lottoschein zu vernichten. Zum Zeitpunkt des Feuers befand sich auch dessen Ehefrau im Wohnwagen, die sich gerade noch aus den Flammen retten konnte. Trieb den Angeklagten die Gier, den Millionengewinn allein zu einzustreichen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1