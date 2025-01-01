Richter Alexander Hold
Folge 1131: Oma macht Geschäfte
45 Min.Ab 12
Martin soll aus Habgier seiner Oma Sigrid so lange ein Kissen aufs Gesicht gedrückt haben, bis sie erstickte. Sie wollte ihren einzigen noch lebenden Verwandten enterben, falls er sich nicht von seiner Freundin Tanja trennen würde. Wollte Martin weder auf seine Freundin noch auf das Erbe verzichten und hat seine Großmutter deshalb vor der geplanten Testamentsänderung getötet?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1