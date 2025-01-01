Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der betrogene Vater

SAT.1Staffel 6Folge 1162
Der betrogene Vater

Richter Alexander Hold

Folge 1162: Der betrogene Vater

45 Min.Ab 12

Die attraktive Brasilianerin Lucia Fernandez soll ihren ehemaligen Freund Joachim Wegner um 25.000 Euro betrogen haben, indem sie ihm erzählte, er sei der Vater ihrer Tochter Carmen. Hat sie dafür einen Vaterschaftstest gefälscht? Lucia behauptet, sie hätte weder Geld von Joachim verlangt noch erhalten.

