Richter Alexander Hold
Folge 1173: Das Mädchen vom Land
45 Min.Ab 12
Der italienische Restaurantbesitzer Franco wird beschuldigt, die Kellnerin Susanne in ihrer Wohnung erwürgt zu haben. Wollte er verhindern, dass seine Ehefrau etwas von seiner Affäre mit Susanne und deren angeblicher Schwangerschaft erfährt? Oder ist ihr Mann Georg der Mörder?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1