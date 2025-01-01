Richter Alexander Hold
Folge 1194: Partnertausch
45 Min.Ab 12
Regina Kohler wird beschuldigt, den betrunkenen Jens Dasch verprügelt zu haben. Die Ehepaare Kohler und Dasch hatten kurz zuvor einen Partnertausch durchgeführt. Als Jens am Tatabend Reginas Ehemann erzählte, was in der Partnertauschnacht gelaufen ist, kam es bei den Kohlers zu einem heftigen Streit. Hat Regina Jens zusammengeschlagen, weil bei ihr zu Hause der Teufel los war?
