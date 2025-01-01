Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Tödlicher Internetchat

SAT.1Staffel 7Folge 1213
Tödlicher Internetchat

Tödlicher InternetchatJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1213: Tödlicher Internetchat

46 Min.Ab 12

Wollte Jens den Ehemann seiner Geliebten Margret wirklich töten, indem er die Bremsschläuche an dessen Wagen zerschnitt? Allerdings stieg nicht Margrets Mann Rolf, sondern ihre Schwester Karola in das manipulierte Auto und erlitt damit einen schweren Unfall, den sie nur knapp überlebte.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen