Richter Alexander Hold
Folge 1202: Zwei ungleiche Schwestern
46 Min.Ab 12
Der Unternehmer Horst Blomberg übergab seine Schokoladenfabrik vor einigen Jahren seinen beiden Töchtern Eva und Carmen. Seitdem ist Eva Geschäftsführerin der Fabrik und Carmen ließ sich damals auszahlen und verprasste in den darauffolgenden Jahren das ganze Geld. Nun forderte Carmen von ihrer Schwester weitere 100.000 Euro. Als diese sich weigerte zu zahlen, soll Carmen versucht haben Eva zu töten...
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
