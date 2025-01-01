Richter Alexander Hold
Folge 1217: Familiengeheimnisse
45 Min.Ab 12
Nach Jahren kehrte Kirsten in ihre Heimat zurück, die sie im Streit mit ihrem Vater Robert verlassen hatte. Aber entgegen ihrer Erwartung reagierte Robert äußerst abweisend - deshalb soll sie ihn im Streit erschlagen haben. War sie wirklich so wütend und enttäuscht oder war es seine Ehefrau, weil sie unter allen Umständen eine Scheidung verhindern wollte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1