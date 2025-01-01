Richter Alexander Hold
Folge 1212: Sex tötet!
46 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Mutter Nicole fand im Müll einen positiven Schwangerschaftstest ihrer erst 15-jährigen Tochter. Da sie für die Schwangerschaft ihre ehemals beste Freundin Katja verantwortlich machte, die ihre Tochter verkuppelte und dem jungen Pärchen für die erste gemeinsame Nacht ihre Wohnung zur Verfügung stellte, soll Nicole Katja mit einem Eishockeyschläger verprügelt haben.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1