SAT.1Staffel 7Folge 1203
Folge 1203: Die neue Identität

45 Min.Ab 12

Der Auftragskiller André soll die Hausfrau und Mutter Jasmin in ihrem Haus erschossen haben. Obwohl Jasmin, nachdem sie als Kronzeugin gegen ein Drogenkartell ausgesagt hat, im Zeugenschutzprogramm lebte, konnte er sie ausfindig machen. Wollte sich einer der Männer, die sie damals ins Gefängnis brachte, an Jasmin rächen?

SAT.1
