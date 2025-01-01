Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Geheimnis unter Freunden

SAT.1Staffel 7Folge 1214
Geheimnis unter Freunden

Geheimnis unter FreundenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1214: Geheimnis unter Freunden

45 Min.Ab 12

Die Schülerin Valerie soll ihre Freundin Nora auf die U-Bahngleise gestoßen haben. Glücklicherweise konnte Nora in letzter Sekunde von Fabian, dem Ex-Freund der Angeklagten, gerettet werden. Wollte die Angeklagte ihre Freundin tatsächlich töten, weil diese den ganzen Abend mit Fabian geflirtet hat?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen