Richter Alexander Hold
Folge 1211: Feuerteufel
45 Min.Ab 12
Die Angeklagte Elisabeth soll ihren Mann Bertram erst niedergeschlagen und anschließend das Haus in Brand gesteckt haben, um ihre Spuren zu verwischen. Der Auslöser für die Tat soll gewesen sein, dass sie herausfand, dass er schon seit längerer Zeit als Callboy arbeitet und zudem noch eine Geliebte hat...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1