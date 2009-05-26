Richter Alexander Hold
Folge 253: Frau Cramer ermittelt
45 Min.Folge vom 26.05.2009Ab 12
Der vorbestrafte Angeklagte Florian Riepel soll in den frühen Morgenstunden einen Nachtsupermarkt ausgeraubt haben, um die hohen Schulden seiner Familie bezahlen zu können. Der Kassierer Andreas, der dabei verletzt wurde, ist überzeugt, Florian an seiner Stimme und Körperstatur erkannt zu haben. Irrt er sich oder beschuldigt er Florian zu Unrecht, um den wahren Täter zu schützen? Bildrechte:SAT.1/Müller, Benedikt.
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1