Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Aschenputtel

SAT.1Staffel 7Folge 1216
Aschenputtel

AschenputtelJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1216: Aschenputtel

46 Min.Ab 12

Anna ist angeklagt, ihrer Schwester Caroline einen Streich gespielt zu haben, bei dem sich Caroline unter anderem einen Arm gebrochen hat und deshalb nicht an einem wichtigen Reitturnier teilnehmen konnte. Hatte Anna die ewigen Schikanen und Demütigungen von der verwöhnten Caroline satt?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen