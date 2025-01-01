Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1227
Folge 1227: Fackeln im Sturm

45 Min.Ab 12

Jürgen wird vorgeworfen, im Skilager bei einer nächtlichen Fackelfahrt seinen Mitschüler Oliver vorsätzlich einen Abhang neben der Piste hinuntergestoßen zu haben - der Junge stürzte und verletzte sich dabei schwer. Wollte sich Jürgen für die ständigen Demütigungen und Hänseleien rächen?

