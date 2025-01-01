Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Das Versprechen

SAT.1Staffel 7Folge 1254
Das Versprechen

Folge 1254: Das Versprechen

45 Min.Ab 12

Der Werkstattinhaber Michael Tafel ist angeklagt, den Tischler-Azubi Gregor Vogel verprügelt und ihm dann ein Messer in den Bauch gerammt zu haben, woraufhin der junge Mann starb. Der Angeklagte gibt zu, dass er einen Streit mit dem Opfer hatte, weil er ihn mit Drogen versorgt hat, aber er sei nicht zum Mörder geworden ...

