Richter Alexander Hold
Folge 1257: Der Tod Kommt Zweimal
45 Min.Ab 12
Tanja hatte bereits seit Jahren ein Verhältnis mit Frank, dem Ehemann ihrer Schwester Christine. Um seine Lebensversicherung zu kassieren, täuschten die beiden seinen Mord vor und schoben Christine die Tat in die Schuhe, die dafür ins Gefängnis musste. Nun steht Tanja vor Gericht, weil Frank tatsächlich getötet wurde.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
