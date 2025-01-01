Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1258
Folge 1258: Duell der Halbstarken

45 Min.Ab 12

Der Kfz-Mechaniker André Foss wird beschuldigt, seinen Freund Tim Baumann bei einem illegalen Autorennen von der Straße gedrängt zu haben. Das Opfer stürzte einen Abhang hinunter und brach sich das Genick. Worum ging es bei dem Streit, den die beiden vor dem Duell ausgetragen haben?

