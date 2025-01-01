Richter Alexander Hold
Folge 1265: Der Feind in meinem Haus
45 Min.Ab 12
Tobias Berger ist angeklagt, weil er seine Frau Julia in den Wahnsinn getrieben haben soll, indem er ihr Videos geschickt hat, auf denen sie offensichtlich verfolgt wird. Der Angeklagte wollte damit erreichen, dass seine Frau ihn zum Geschäftführer ihrer Firma ernennt. Simone Kern, die Putzfrau der Familie Berger, soll dem Angeklagten auf die Schliche gekommen sein und versucht haben, ihn zu erpressen.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1