Richter Alexander Hold
Folge 1272: Feng Shui
45 Min.Ab 12
Die chinesische Studentin Lan ist angeklagt, den Verlagsbesitzer Berthold Jasper, mit dem sie auch eine Liebesbeziehung hatte, mit einer Armbrust erschossen zu haben. Wollte die Angeklagte den über 30 Jahre älteren Mann nur ausnehmen und musste er sterben, weil er eine Zahlung in Höhe von 300.000 Euro wieder rückgängig machen wollte?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
