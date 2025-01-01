Richter Alexander Hold
Folge 1291: Roadtrip mit Leiche
45 Min.Ab 12
Daniel Weiß wird beschuldigt, Harald Krüger in seinem Bestattungsinstitut überfallen und ausgeraubt zu haben. Der Angeklagte beharrt auf seine Unschuld, auch wenn das gestohlene Geld in seinem Leihwagen gefunden wurde. Eine E-Mail scheint seine Unschuld zu bestätigen: Demnach hat sich der wahre Täter nach Venezuela abgesetzt.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1