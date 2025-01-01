Richter Alexander Hold
Folge 1303: Nachtclub Naschkätzchen
45 Min.Ab 12
Leo, Türsteher eines Bordells, ist angeklagt, die Prostituierte Danielle bei dem Versuch, ihr 20.000 Euro zu stehlen, so brutal umgestoßen zu haben, dass sie gegen einen eisernen Bettrahmen fiel und starb. Wurde er von Igor, dem Besitzer des Etablissements, zu dieser Tat angestiftet?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1