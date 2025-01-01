Richter Alexander Hold
Folge 1341: Der goldene Schuss
45 Min.Ab 12
Der drogenabhängige Jan Neelsen wird beschuldigt, seine Mitbewohnerin Saskia Klausitz getötet zu haben. Am nächsten Tag soll er sich dann in Selbsttötungsabsicht eine Überdosis Heroin gespritzt haben - er wurde gerettet. In einem Abschiedsbrief gesteht er die Tat, aber wird der Junkie wirklich von Schuldgefühlen geplagt?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
Copyrights:© SAT.1