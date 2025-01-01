Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1341
45 Min.Ab 12

Der drogenabhängige Jan Neelsen wird beschuldigt, seine Mitbewohnerin Saskia Klausitz getötet zu haben. Am nächsten Tag soll er sich dann in Selbsttötungsabsicht eine Überdosis Heroin gespritzt haben - er wurde gerettet. In einem Abschiedsbrief gesteht er die Tat, aber wird der Junkie wirklich von Schuldgefühlen geplagt?

