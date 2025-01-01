Richter Alexander Hold
Folge 1354: Unterbergers Diwan
45 Min.Ab 12
Martin Krohn soll seine heimliche Geliebte, seine Schwägerin Sarah Friedl, nach einem Schäferstündchen im Geräteschuppen mit einem Spaten erschlagen haben. Hatte der Angeklagte Angst, dass die Affäre bekannt wird, weil Sarah im fünften Monat schwanger war?
