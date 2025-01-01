Richter Alexander Hold
Folge 1356: O’zapft is
45 Min.Ab 12
Sandra Hufmeister ist angeklagt, ihrem flirtfreudigen und heftig betrunkenen Ehemann Dirk auf dem Oktoberfest einen Maßkrug ins Gesicht gestoßen zu haben, so dass er sich schwer verletzte. Kann sich Dirk Hufmeister tatsächlich an nichts mehr erinnern und ist die eifersüchtige Angeklagte wirklich die Täterin?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1