Richter Alexander Hold

Lehrer in Fesseln

SAT.1Staffel 7Folge 1358
45 Min.Ab 12

Der Schüler Kilian Zimmermann ist angeklagt, dem Lehramtsreferendar Bernhard Schaller aufgelauert, ihn beim Beladen seines Wagens in den Kofferraum gesperrt und ihn so in eine verlassene Hütte entführt zu haben, wo er zwei Tage lang gefesselt gefangen gehalten wurde. Wollte Kilian verhindern, dass seine Freundin Carmen Kontakt zu dem Referendar hat?

SAT.1
