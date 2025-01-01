Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Schwanger mit 50

SAT.1Staffel 7Folge 1364
Folge 1364: Schwanger mit 50

45 Min.Ab 12

Der spielsüchtige Sebastian ist angeklagt, seine Spielerkneipe überfallen und um 2000 Euro beraubt zu haben. Der Zocker geriet in den Wochen davor zunehmend unter Druck, weil er seine Raten und Rechnungen nicht mehr zahlen konnte. Er hatte wieder an den Spielautomaten verloren und wurde wegen seiner Aggressivität aus der Kneipe geworfen.

SAT.1
