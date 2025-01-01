Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1366
Folge 1366: Sam allein zu Haus

43 Min.Ab 12

Samantha ist angeklagt, ihre Stiefschwester Nathalie eine Nacht lang im kalten Heizungskeller eingesperrt zu haben, damit sie nicht die heimliche Party im Elternhaus stört. Aber die Angeklagte behauptet, Nathalie hätte die Freiheitsberaubung nur erfunden, um Samantha damit zu schaden und sich selbst in den Mittelpunkt zu drängen.

