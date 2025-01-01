Richter Alexander Hold
Folge 1367: Illegale Einwanderer
45 Min.Ab 12
Manuel Schmelzer ist angeklagt, einen Molotowcocktail in ein Kellerzimmer geworfen zu haben. Er soll in dem Raum seinen damals illegal beschäftigten Arbeiter Wiktor Nasarenko vermutet haben und wollte ihn angeblich zum Schweigen bringen. Bei dem Brand kam jedoch Iwan Nasarenko, der Bruder von Wiktor, ums Leben.
Richter Alexander Hold
